وزير الدفاع التقى النائبين صحناوي وطرابلسي

التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاغمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب نقولا صحناوي والنائب إدغار طرابلسي، وكان بحث في التطورات وآخر المستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

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