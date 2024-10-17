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وزير الدفاع التقى النائبين صحناوي وطرابلسي

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:12
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التقى وزير الدفاع الوطني  في حكومة تصريف الاغمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، النائب نقولا صحناوي والنائب إدغار طرابلسي، وكان بحث في التطورات وآخر المستجدات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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موريس سليم

صحناوي

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