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فضل الله: العدوّ خطط للحرب ووضع أهدافها منذ سنوات والمقاومة باقية وراسخة

Lebanon 24
17-10-2024 | 06:35
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