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الخارجية الصينية: نعارض انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه والتحركات الرامية إلى زيادة التوتر وتوسيع الصراع

Lebanon 24
17-10-2024 | 07:33
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