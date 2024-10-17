المتحدث باسم "اليونيفيل": طائرة مسيّرة مجهولة المصدر اقتربت من إحدى سفن "اليونيفيل" قبالة ساحل لبنان الجنوبي وتمّ استخدام التدابير الإلكترونية المضادة وسقطت المسيّرة وانفجرت من تلقاء نفسها

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