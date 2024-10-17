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وزير الدفاع الأميركي: مقتل السنوار يوفر فرصة حقيقية لإنهاء "حرب مروعة" في قطاع غزة

Lebanon 24
17-10-2024 | 23:19
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