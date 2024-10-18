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أخبار عاجلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على اوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت
Lebanon 24
18-10-2024
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