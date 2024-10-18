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الجيش الإسرائيلي: التحاق لواء غفعاتي بالفرقة 162 في إطار توسيع العملية العسكرية في جباليا

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:04
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