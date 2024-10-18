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كتائب شهداء الأقصى: تمكن عناصرنا من تفجير عدد من العبوات المعدة مسبقاً في جنود وآليات العدو في عدة محاور محققين إصابات مباشرة

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:09
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