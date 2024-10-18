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وزير المالية الإسرائيلي: كانت لدينا معلومات بوجود السنوار في تل السلطان برفح وكاد الجيش أن ينسحب من هناك بعد أن فقد الأمل في العثور عليه

Lebanon 24
18-10-2024 | 01:51
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