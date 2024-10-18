Advertisement

أخبار عاجلة

طائرة بدون طيار ضربت أمس تجمعاً لجنود الجيش في المنطقة الحدودية مع لبنان وأسفرت عن إصابة 31 جندياً (إسرائيل اليوم)

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: رصد طائرتين بدون طيار عبرتا من لبنان باتجاه تل أبيب وتم إسقاط إحداهما ووصول أخرى لهرتسليا
lebanon 24
18/10/2024 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام العدو: الجيش الإسرائيلي لم يوضح ما إذا كان قد نجح في اعتراض الطائرة بدون طيار التي أُطلقت من العراق
lebanon 24
18/10/2024 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا مسيّرة من لبنان باتجاه الجليل الغربي صباح اليوم
lebanon 24
18/10/2024 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكّر به أبو عبيدة مؤخراً... طيار إسرائيلي سقطت طائرته في لبنان قبل 38 عاماً
lebanon 24
18/10/2024 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:59 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:55 | 2024-10-18
05:54 | 2024-10-18
05:53 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24