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وزير خارجية إسرائيل: غوتيريش يقود أجندة معادية لإسرائيل ولليهود وسنواصل اعتباره شخصية غير مرغوب فيها

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:27
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