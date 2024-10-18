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واشنطن بوست عن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات: نتنياهو أعاق الاتفاق مرارا منذ حزيران الماضي بوضع مطالب جديدة

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:54
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