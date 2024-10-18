Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: مقتل السنوار قد يؤدي إلى إمكانية الوصول إلى حل سريع في غزة على الأقل من خلال صفقة تبادل ووصول قادة معتدلين لقيادة حماس والذين قد يقبلون بحل الدولتين

Lebanon 24
18-10-2024 | 02:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: قبل مقتل السنوار كان هناك عمل لعقد قمة موسعة لرؤساء الدول وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان
lebanon 24
18/10/2024 13:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن تنقل عن القيادي في حماس باسم نعيم تأكيده مقتل السنوار (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/10/2024 13:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: ستناقش القمة مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الانظمة الحاكمة في غزة ولبنان ومسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية
lebanon 24
18/10/2024 13:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": بلينكن اتصل برئيس الوزراء القطري بشأن مقتل السنوار والمفاوضات بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
18/10/2024 13:02:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:55 | 2024-10-18
05:54 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24