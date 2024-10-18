مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: قبل مقتل السنوار كان هناك عمل لعقد قمة موسعة لرؤساء الدول وزراء الخارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات من السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن مع إمكانية دعوة تركيا وباكستان

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