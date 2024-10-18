مصدر دبلوماسي عربي للـLBCI: ستناقش القمة مجموعة من الحلول المقترحة ليوم ما بعد الحرب ومصير الانظمة الحاكمة في غزة ولبنان ومسار دعم الجيش اللبناني وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية

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