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الابيض: لدينا مراكز رعاية أولية للنازحين وأي مريض نازح لدية الحق بتلقي المعاينة والدواء مجاني وهذه المراكز تخدم 788 مركزا

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:07
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