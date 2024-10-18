Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: كنا ابلغنا وير خارجية ايران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما الى لبنان اخيرا بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصا وان لبنان يتعرض لعدوان اسرائيلي غير مسبوق

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس مجلس الشورى الايراني: أولوياتنا وقف إطلاق النار ووقف العدوان الاسرائيلي والحفاظ على أمن لبنان وسلامة أبنائه
lebanon 24
18/10/2024 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الايراني عبّر خلال لقائه الرئيس ميقاتي عن حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
18/10/2024 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: العدوان الاسرائيلي حرب ابادة ومخطط تدميري يهدف الى تدمير القرى والبلدات اللبنانية والقضاء على كل المساحات الخضراء وندعو الامم المتحدة ومجلس الامن والدول الفاعلة الى الوقوف مع الحق وردع العدوان
lebanon 24
18/10/2024 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعٍ مع عدد من السفراء: نحتاجُ إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين
lebanon 24
18/10/2024 13:04:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:55 | 2024-10-18
05:54 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24