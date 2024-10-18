Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: موضوع التفاوض لتطبيق القرار 1701 تتولاه الدولة اللبنانية ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه لا السعي لفرض وصايات جديدة مرفوضة

Lebanon 24
18-10-2024 | 03:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع: رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يتعهد بأن يكون القرار الاستراتيجي بيد الدولة
lebanon 24
18/10/2024 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نشدّد على التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار رقم 1701 لا سيّما في شقّه المُتعلّق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار
lebanon 24
18/10/2024 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر: نُرحّب بزيارة الوزيرة وما ترمز اليه من تأكيد وقوف دولة قطر المستمر الى جانب لبنان ودعمها له لمواجهة هذه الظروف الصعبة
lebanon 24
18/10/2024 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تستعد للدعوة إلى مؤتمر دولي دعما للبنان.. ميقاتي: لتطبيق القرار 1701 كاملاً
lebanon 24
18/10/2024 13:04:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:55 | 2024-10-18
05:54 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24