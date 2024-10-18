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فايننشال تايمز عن دبلوماسي غربي: اغتيال السنوار آخر مرحلة من القتال العسكري النشط والكرة الآن في ملعب إسرائيل

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:05
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