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اليونيفيل: طائرة مسيّرة سقطت قبالة سواحل لبنان جاءت من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة

Lebanon 24
18-10-2024 | 04:50
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