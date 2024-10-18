Advertisement

أخبار عاجلة

اليونيفيل: عثرنا على أثر لاستخدام محتمل للفسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا

Lebanon 24
18-10-2024 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة فراس الأبيض: مخزون الأدوية للأمراض المزمنة يكفي على الأقل لـ4 أو 5 أشهر
lebanon 24
18/10/2024 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم "اليونيفيل": طائرة مسيّرة مجهولة المصدر اقتربت من إحدى سفن "اليونيفيل" قبالة ساحل لبنان الجنوبي وتمّ استخدام التدابير الإلكترونية المضادة وسقطت المسيّرة وانفجرت من تلقاء نفسها
lebanon 24
18/10/2024 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: دبابة ميركافا إسرائيلية أطلقت النار على برج المراقبة في موقعنا بالقرب من كفركلا
lebanon 24
18/10/2024 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: اليونيفيل تقوم بدور مهم في حفظ السلام في لبنان ونريد من الجميع احترامه بمن فيهم إسرائيل
lebanon 24
18/10/2024 13:09:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:00 | 2024-10-18
05:59 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:57 | 2024-10-18
05:55 | 2024-10-18
05:54 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24