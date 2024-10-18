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رئيس الأركان الإسرائيلي يزعم أن حزب الله خسر 1500 من عناصره حتى الآن

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:15
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