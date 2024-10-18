ميلوني: اتوجه بالشكر لجميع الجنود المنتشرين في اليونيفيل الذين ساهموا في الاستقرار بين لبنان واسرائيل واستهداف اليوينفيل غير مقبول ويجب تعزيز اليونيفيل

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