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ميلوني: اتوجه بالشكر لجميع الجنود المنتشرين في اليونيفيل الذين ساهموا في الاستقرار بين لبنان واسرائيل واستهداف اليوينفيل غير مقبول ويجب تعزيز اليونيفيل

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:33
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