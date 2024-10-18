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ميلوني: يجب تعزيز الجيش اللبناني أيضا وتوافقت مع ميقاتي على تطبيق القرار 1701 ويجب أن لا يكون في منطقة جنوب الليطاني أي تواجد عسكريّ غير الجيش اللبناني

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:35
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ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب
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