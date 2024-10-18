ميلوني: يجب تعزيز الجيش اللبناني أيضا وتوافقت مع ميقاتي على تطبيق القرار 1701 ويجب أن لا يكون في منطقة جنوب الليطاني أي تواجد عسكريّ غير الجيش اللبناني

Lebanon 24