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رئيسة وزراء ايطاليا في عين التينة

Lebanon 24
18-10-2024 | 10:54
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وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ملوني الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ويلتقيها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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