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بيان لوزيري خارجية أميركا وألمانيا: السنوار وقف في طريق وقف إطلاق النار بغزة وموته قد يمنح فرصة لإنهاء الصراع

Lebanon 24
18-10-2024 | 11:25
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