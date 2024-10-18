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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الإعلان عن مستوطنات رأس الناقورة وشلومي وحنيتا وعرب العرامشة وأدميت بالقرب من الحدود اللبنانية مناطق عسكرية مغلقة

Lebanon 24
18-10-2024 | 12:08
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