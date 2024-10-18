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المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية: نشعر ببالغ الحزن بعد استشهاد يحيى السنوار

Lebanon 24
18-10-2024 | 13:05
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