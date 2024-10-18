حمية: البرلمان الايراني اصدر بيانًا رسميًا قائلا ان الكلام الذي نقل عن قاليباف غير دقيق ومن الطبيعي ان يستدعي ميقاتي ووزير الخارجية القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت

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