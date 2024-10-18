Advertisement

أخبار عاجلة

حمية: البرلمان الايراني اصدر بيانًا رسميًا قائلا ان الكلام الذي نقل عن قاليباف غير دقيق ومن الطبيعي ان يستدعي ميقاتي ووزير الخارجية القائم باعمال السفارة الايرانية في بيروت

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي طلب من وزير الخارجية إستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت والإستفسار منه عن حديث رئيس البرلمان الإيراني بشأن القرار 1701
lebanon 24
19/10/2024 05:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال السفارة الايرانية لدى لبنان
lebanon 24
19/10/2024 05:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال إستقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي: لبنان يقدر كثيرا الدعم الذي تقدمه المملكة عبر الجسر الجوي بين عمان وبيروت لاغاثة النازحين جراء العدوان
lebanon 24
19/10/2024 05:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني خلال اتصال مع ميقاتي: أعبر عن تقديري لكل الفريق الطبي في لبنان الذي واكب التطورات الخطيرة بعمل احترافي يشهد له رغم الظروف الدقيقة التي يعاني منه
lebanon 24
19/10/2024 05:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2024-10-18
18:42 | 2024-10-18
18:29 | 2024-10-18
18:28 | 2024-10-18
18:26 | 2024-10-18
18:25 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24