Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"سي إن إن": بلينكن سيتوجه للمنطقة الأسبوع المقبل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نؤيد الهجمات "المحدودة" من إسرائيل ضد حزب الله (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/10/2024 05:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أهمية اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله
lebanon 24
19/10/2024 05:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز": لا نستطيع الكشف عن ما يجري في كواليس المفاوضات
lebanon 24
19/10/2024 05:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: استمرار "حزب الله" في إطلاق الصواريخ على إسرائيل يزيد زعزعة استقرار لبنان والشرق الأوسط
lebanon 24
19/10/2024 05:03:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2024-10-18
18:42 | 2024-10-18
18:29 | 2024-10-18
18:28 | 2024-10-18
18:26 | 2024-10-18
18:25 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24