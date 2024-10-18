Advertisement

أخبار عاجلة

"القناة 12 الإسرائيلية" عن مصدر مسؤول: المشاورات عقب اغتيال السنوار أكدت ألا تغيير في خطة إسرائيل لمهاجمة إيران

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"القناة 12 الإسرائيلية": الفرصة كانت مواتية لاغتيال السنوار لكنها ألغيت خوفاً من المساس بالمختطفين
lebanon 24
19/10/2024 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا هو المستهدف من الهجوم في بيروت
lebanon 24
19/10/2024 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين: لا نعلم توقيت الضربة الإسرائيلية ضد إيران وما الذي تستهدفه
lebanon 24
19/10/2024 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يقترح تغيير اسم الحرب من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة" (الجزيرة)
lebanon 24
19/10/2024 05:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2024-10-18
18:42 | 2024-10-18
18:29 | 2024-10-18
18:28 | 2024-10-18
18:26 | 2024-10-18
18:25 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24