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هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين: لا نية لبقاء قواتنا في لبنان مع نهاية المناورة البرية

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:46
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