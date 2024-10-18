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هوكشتاين: يجب تعديل القرار 1701 وهو الركيزة التي تضمن الامن على الخط الازرق (الجديد)

Lebanon 24
18-10-2024 | 14:48
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ميقاتي: ندعو إلى وقف فوري لاطلاق النار والشروع في الخطوات التي اعلنت الحكومة اللبنانية التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وارسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب
lebanon 24
19/10/2024 05:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: انا على تواصل مع السياسين اللبنانيين بشكل دائم وأتوقع أن أزور لبنان في المستقبل القريب جداً (الجديد)
lebanon 24
19/10/2024 05:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: علينا النظر الى كيفية وضع حد للنزاع في لبنان ولا يجب ربط الأمر بالنزاعات الأخرى (الجديد)
lebanon 24
19/10/2024 05:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هوكشتاين: يجب أن نشجع الدولة اللبنانية أن تكون مسؤولة عن أراضيها ونشر الجيش جنوباً (الجديد)
lebanon 24
19/10/2024 05:04:27 Lebanon 24 Lebanon 24
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