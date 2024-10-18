Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الدفاع الروسية: عملية تبادل سجناء بين موسكو وكييف شملت 95 سجينا من كل من الطرفين (سكاي نيوز)

Lebanon 24
18-10-2024 | 15:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الروسية: موسكو تستنكر بشدة قتل إسرائيل لحسن نصر الله (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/10/2024 05:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/10/2024 05:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية: بعد قتل السنوار يبقى الهدف الأساسي هو تحرير جميع الرهائن
lebanon 24
19/10/2024 05:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الأميركية تؤكّد تأجيل غالانت زيارته لواشنطن (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/10/2024 05:05:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2024-10-18
18:42 | 2024-10-18
18:29 | 2024-10-18
18:28 | 2024-10-18
18:26 | 2024-10-18
18:25 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24