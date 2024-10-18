Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: اغتيال السنوار سيجعل جلب السلام للشرق الأوسط أسهل

Lebanon 24
18-10-2024 | 15:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب تعليقاً على إغتيال السنوار: جعل الأمور أسهل
lebanon 24
19/10/2024 05:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حققنا السلام في الشرق الأوسط من خلال اتفاقيات أبرهام ولو أكملت رئاستي لوقعت جميع الدول عليها
lebanon 24
19/10/2024 05:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مساعد لبايدن: قلقون من أن يعزز اغتيال السنوار ونصرالله قناعة نتنياهو بتجاهله دعوتنا للتهدئة
lebanon 24
19/10/2024 05:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن بحث مع قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا تطورات الشرق الأوسط خاصة تداعيات مقتل يحيى السنوار
lebanon 24
19/10/2024 05:05:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2024-10-18
18:42 | 2024-10-18
18:29 | 2024-10-18
18:28 | 2024-10-18
18:26 | 2024-10-18
18:25 | 2024-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24