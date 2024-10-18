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وزارة الخارجية التركية: الوزير فيدان أجرى محادثات مع أعضاء بالمكتب السياسي لحماس وقدم تعازيه في وفاة السنوار

Lebanon 24
18-10-2024 | 15:52
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