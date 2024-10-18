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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صواريخ أطلقت من لبنان وسقط عدد آخر منها في أراض خالية

Lebanon 24
18-10-2024 | 15:57
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