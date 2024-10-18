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"فورين بوليسي" عن مسؤول إسرائيلي: تعمدنا تدمير عيتا الشعب وميس الجبل جنوب لبنان كي لا يستخدم "حزب الله" بنيته التحتية

Lebanon 24
18-10-2024 | 16:29
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