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مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية: احتمالات وقف إطلاق النار في غزة لا تزال قاتمة رغم مقتل السنوار

Lebanon 24
18-10-2024 | 17:19
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