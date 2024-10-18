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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ندين الانزلاق الأخلاقي لدول العالم التي تشاهد وتراقب بصمت جريمة الإبادة الجماعية

Lebanon 24
18-10-2024 | 18:25
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