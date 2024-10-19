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وزير الخارجية الإيراني في رد على بايدن: أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إيران سيحاسب
Lebanon 24
19-10-2024
|
02:24
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