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إعلام إسرائيلي: الشرطة تغلق الطرق المؤدية إلى المنزل المستهدف بقيساريا

Lebanon 24
19-10-2024 | 02:59
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