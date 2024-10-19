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وزير الخارجية التركي: يجب وقف الحرب فورا وعلى إسرائيل وقف أنشطتها الهجومية في المنطقة

Lebanon 24
19-10-2024 | 05:05
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