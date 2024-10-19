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الرئيس المصري يؤكد خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأميركي ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في لبنان وغزة

Lebanon 24
19-10-2024 | 06:01
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