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المستشار الألماني: ألمانيا لا تقف مع وجهة النظر التي تقول إن ما يجري في غزة إبادة جماعية (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2024 | 09:34
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