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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لم ننقذ أيا من الرهائن حتى الآن ونطالب بعدم نشر أي شائعات كاذبة في هذا الصدد

Lebanon 24
19-10-2024 | 09:52
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