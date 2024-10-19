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والدة أسير إسرائيلي في غزة: انتهت الأعذار وحان الوقت لوضع صفقة واقعية على الطاولة لإعادة جميع الأسرى (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2024 | 11:32
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