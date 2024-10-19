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وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الفلسطينيون محاصرون تحت الأنقاض في جباليا ويتم منع المسعفين من الوصول إليهم (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2024 | 12:11
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