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أردوغان: باتت الكلمات تعجز عن وصف المجازر التي وقعت في غزة والشهر الماضي امتدت إلى لبنان

Lebanon 24
19-10-2024 | 12:12
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