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وزير الدفاع الأميركي: نريد من إسرائيل تخفيف غاراتها على بيروت ومحيطها

Lebanon 24
19-10-2024 | 12:44
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